اطمئنوا.. احذروا.. التزموا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى يؤكد الرهان على وعى المواطن المصرى.. اطمئنوا.. احذروا.. التزموا.. مد حظر التجول من الثامنة مساءً حتى 23 إبريل.. تكليف الداخلية بالتطبيق دون أعذار.. ما زلنا فى الحدود الآمنة.. والخوف أن يؤدى الاستهتار إلى كارثة فى الإصابات.. إجراءات الإصلاح الاقتصادى أعطت القدرة للدولة لتحمّل تداعيات «كورونا».

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