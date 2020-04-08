اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:49 م
خالد صلاح
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اطمئنوا.. احذروا.. التزموا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:22 م
اطمئنوا.. احذروا.. التزموا.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى يؤكد الرهان على وعى المواطن المصرى.. اطمئنوا.. احذروا.. التزموا.. مد حظر التجول من الثامنة مساءً حتى 23 إبريل.. تكليف الداخلية بالتطبيق دون أعذار.. ما زلنا فى الحدود الآمنة.. والخوف أن يؤدى الاستهتار إلى كارثة فى الإصابات.. إجراءات الإصلاح الاقتصادى أعطت القدرة للدولة لتحمّل تداعيات «كورونا».

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

ـ رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى يؤكد الرهان على وعى المواطن المصرى.. اطمئنوا.. احذروا.. التزموا.. مد حظر التجول من الثامنة مساءً حتى 23 إبريل.. تكليف الداخلية بالتطبيق دون أعذار.. ما زلنا فى الحدود الآمنة.. والخوف أن يؤدى الاستهتار إلى كارثة فى الإصابات.. إجراءات الإصلاح الاقتصادى أعطت القدرة للدولة لتحمّل تداعيات «كورونا»

 

ـ آلية لصرف المنحة التى قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بما يضمن عدم التكدس والتزاحم.. واقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لمدة 3 أشهر لدعم العمالة المتضررة

 

ـ خريطة كورونا وساعة انتهاء الوباء.. متى يتوقف «كوفيد 19» وتعود البشرية إلى طبيعتها ومتى يصل العالم إلى دواء؟

 

ـ القرارات تأتى استباقية كـ «فعل» وليست «ردة فعل».. قرارات السيسى أنقذت الاقتصاد المصرى من تداعيات كورونا

 

ـ يومياً على صفحات «اليوم السابع».. أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الرياضيات

 

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عدد اليوم السابع
عدد اليوم السابع

 


حظر التجول

رئيس الوزراء

المعاشات

وزارة الداخلية

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