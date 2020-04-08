اليوم السابع
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إغلاق سوقين للخضروات بمركز شبراخيت بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:25 م
إغلاق سوقين للخضروات بمركز شبراخيت بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فض الأسواق
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام امنة  محافظ البحيرة على استمرار عمل جميع الجهات بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجه انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات وعدم اقامة الاسواق،مشددا على فض اى سوق يقوم المواطنون بتنفيذه بالمخالفة للقرارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكثفة  لفض سوقى قريتى لقانه وأم حكيم .
 
وناشد محافظ البحيرة  جميع المواطنين بالالتزام بكافة القرارات التى اتخذتها الدولة حرصا على امنهم وسلامتهم،كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقآ للقانون حفاظآ علي أرواح المواطنين وذلك كتدبير احترازي لمنع إنتشار فيروس كورونا.
 
 
يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء  أحمد  مرزوق شنت عدة حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة  وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة وقوات الأمن.
 
 
وأسفرت الحملات عن اغلاق وتشميع عدد  10 محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق وكذلك تحرير 4 محاضر بيئة وذلك بمناطق كفر الدوار ومنشأة الأوقاف ،كما تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل  الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين 

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني المحافظة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن، كما وجه محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات  لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار محافظ البحيرة الى  التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الإستعدات بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن،مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين.

 
 
 

 


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