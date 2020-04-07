150 متطوعا بينهم أطباء يشاركون فى مبادرة "بنى سويف معاك" لمواجهة كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت محافظة بنى سويف عن تسجيل 150 متطوعا من أبناء المحافظة أسماءهم للمشاركة فى مبادرة "بنى سويف معاك" لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأوضح الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، فى تصريحات له اليوم، أنه أطلق المبادرة فى الرابع من إبريل الجارى، لحشد كافة الجهود فى مجابهة الأزمات والكوارث بشكل عام، وفيروس كورونا حاليا، وتقدم حتى الآن للمشاركة فى المبادرة مائة وخمسون متطوعا من مختلف مدن ومراكز المحافظة، بينهم 50 طبيبا وصيدليا فى تخصصات متنوعة.

وأثنى محافظ بنى سويف على سرعة تفاعل أبناء المحافظة مع المبادرة التى أظهرت المعدن الأصيل لهم، وكذلك حسهم الوطنى ودورهم المجتمعى المتميز، مشيدا باستجابة الأطباء والصيادلة الذين يحرصون دائما على أن يكونوا فى طليعة المتطوعين فى مثل هذه المواقف والأزمات.

وطالب محافظ بنى سويف بمزيد من التفاعل مع المبادرة الشاملة التى تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم فى مواجهة الأزمات سواء الدعم المادى أو العينى، والتطوع بمختلف أنواعه، منوها عن أهمية المشاركة فى المبادرة لتحقيق الجاهزية الدائمة من خلال توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة والمناسبة تحسبا لأية تطورات محتملة، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى ضمن خطة الدولة فى مواجهة الفيروس.

يذكر أن المحافظة أطلقت منذ يومين مبادرة بنى سويف معاك ودعت من خلالها المحافظة كل أبنائها للتكاتف معا من أجل مواجهة الأزمات والكوارث وذلك من خلال 3 أطر رئيسية وهى التبرع المادى فى حساب بنكى رقم " 22000101 " أو التبرع العينى، وأيضا التطوع بمختلف أنواعه وتخصصاته، وكذلك الابلاغ عن المخالفات فى مجال السلع والقرارات الوزارية ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا.