اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

150 متطوعا بينهم أطباء يشاركون فى مبادرة "بنى سويف معاك" لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:44 م
150 متطوعا بينهم أطباء يشاركون فى مبادرة "بنى سويف معاك" لمواجهة كورونا الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة بنى سويف عن تسجيل 150 متطوعا من أبناء المحافظة أسماءهم للمشاركة فى مبادرة "بنى سويف معاك" لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

 

وأوضح الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، فى تصريحات له اليوم، أنه أطلق المبادرة فى الرابع من إبريل الجارى، لحشد كافة الجهود فى مجابهة الأزمات والكوارث بشكل عام، وفيروس كورونا حاليا، وتقدم حتى الآن للمشاركة فى المبادرة مائة وخمسون متطوعا من مختلف مدن ومراكز المحافظة، بينهم 50 طبيبا وصيدليا فى تخصصات متنوعة.

 

وأثنى محافظ بنى سويف على سرعة تفاعل أبناء المحافظة مع المبادرة التى أظهرت المعدن الأصيل لهم، وكذلك حسهم الوطنى ودورهم المجتمعى المتميز، مشيدا باستجابة الأطباء والصيادلة الذين يحرصون دائما على أن يكونوا فى طليعة المتطوعين فى مثل هذه المواقف والأزمات.

 

وطالب محافظ بنى سويف بمزيد من التفاعل مع المبادرة الشاملة التى تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم فى مواجهة الأزمات سواء الدعم المادى أو العينى، والتطوع بمختلف أنواعه، منوها عن أهمية المشاركة فى المبادرة لتحقيق الجاهزية الدائمة من خلال توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة والمناسبة تحسبا لأية تطورات محتملة، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى ضمن خطة الدولة فى مواجهة الفيروس.

 

يذكر أن المحافظة أطلقت منذ يومين مبادرة بنى سويف معاك ودعت من خلالها المحافظة كل أبنائها للتكاتف معا من أجل مواجهة الأزمات والكوارث وذلك من خلال 3 أطر رئيسية وهى التبرع المادى فى حساب بنكى رقم " 22000101 " أو التبرع العينى، وأيضا التطوع بمختلف أنواعه وتخصصاته، وكذلك الابلاغ عن المخالفات فى مجال السلع والقرارات الوزارية ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

بنى سويف

مواجهه فيروس كورونا

مبادره بنى سويف معاك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة