اليوم السابع
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"يقدمون ما في وسعهم".. أوباما يشكر الطواقم الطبية في يوم الصحة العالمى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:42 م
"يقدمون ما في وسعهم".. أوباما يشكر الطواقم الطبية في يوم الصحة العالمى أوباما
كتب هيثم سلامة

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وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التحية والشكر إلى الطواقم الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بمناسبة يوم الصحة العالمى، وما يبذلونه من تضحيات وجهود في التصدي لفيروس كورونا.  

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر: "إنه يوم الصحة العالمي، ونحن مدينون بامتنان عميق لجميع العاملين المجال الطبى لدينا.. إنهم لا يزالون يقدمون كل ما في وسعهم لنا..  كل يوم يشكل خطر كبير على أنفسهم.. ولا يمكننا سوى شكرهم، لشجاعتهم وخدمتهم لنا".

أوباما
أوباما

ويحتفل العالم، يوم 7 أبريل من كل عام بمناسبة يوم الصحة العالمى، إلا أن الاحتفال هذا العام يأتي فى أجواء غير طبيعية فى كل أنحاء العالم، حيث يتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كما أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الاحتفال فى هذا اليوم سيكون بعمل كادر التمريض.

ونشرت صفحة منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط عدة رسائل هدفها توفير بيئة عمل جيدة لكادر التمريض، وقالت المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "يضطلع كادر التمريض والقبالة بدور رئيسى فى رعاية الأشخاص فى كل مكان، بما فى ذلك فى وقت الفاشيات وفى البيئات الهشة وتلك التى يمزقها النزاع".

وأضافت "قدم لهم الاحترام والتقدير والدعم.. هناك العديد من البلدان التى يلزم أن تفعل المزيد لضمان عمل كادر التمريض والقبالة فى بيئة تكفل لهم: السلامة من الأذى، والاحترام من قِبل زملائهم الأطباء وأعضاء المجتمع المحلى، وتكامل عملهم مع عمل سائر المهنيين فى مجال الرعاية الصحية".

 ويشار إلى أنه منذ عام 1950، يجرى الاحتفال سنويا بيوم الصحة العالمى، ويرجع اختيار هذا الاحتفال إلى عام 1948، حيث دعت جمعية الصحة العالمية إلى تخصيص يوم عالمى للصحة، لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، وبدأ الاحتفال فى 7 أبريل من عام 1950، ويتم كل عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمى لتركيز على مجال من المجالات التى تثير القلق.

 

 

 


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