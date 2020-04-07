اليوم السابع
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وكالة الفضاء الروسية: ترامب يمهد الطريق للاستيلاء على كواكب أخرى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:50 م
وكالة الفضاء الروسية: ترامب يمهد الطريق للاستيلاء على كواكب أخرى مركبة الفضاء
رويترز

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اتهمت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بوضع أساس للسيطرة على كواكب أخرى بتوقيعه أمرا تنفيذيا يحدد الخطوط العريضة لسياسة التعدين التجارى فى الفضاء.

وتم توقيع هذا الأمر التنفيذى يوم الاثنين وتقول روسكوسموس إنه يضر بمجال التعاون الدولى فى الفضاء.

وتقول الوكالة إن الولايات المتحدة ستسعى للتفاوض على "بيانات مشتركة وترتيبات ثنائية ومتعددة الجوانب مع دول أجنبية فيما يتعلق بالقيام بعمليات آمنة ومستدامة كى يقوم القطاعان العام والخاص بجلب الموارد الفضائية واستخدامها..

وأضافت الوكالة أن "الفضاء الخارجى مجال فريد بالنسبة للنشاط البشرى من الناحيتين القانونية والطبيعية، إلا أن الولايات المتحدة لا تعتبره من المشاعات العالمية".

وقالت الوكالة إن هذا الأمر التنفيذى يضع الولايات المتحدة فى موقف المجابهة للنظرية القائلة بأن الفضاء هو ملك للبشرية جمعاء.

وأورد بيان الوكالة أن "محاولات مصادرة الفضاء الخارجى والخطط العدوانية للاستيلاء فعليا على مناطق فى كواكب أخرى من شأنه أن يقود لإبعاد دول (عن الطريق) نحو تعاون مثمر".

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أدنى مستوى لها فى حقبة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن التعاون فى مجال الفضاء استمر رغم مجموعة من الخلافات حول كل شىء، بدءا من أوكرانيا وحتى اتهامات بتدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن "أى نوع من محاولة خصخصة الفضاء بشكل ما أو بآخر لن يكون مقبولا". وأضاف: "أجد من الصعب أن نحكم الآن ما إذا كان بإمكاننا النظر للأمر على أنه محاولة لخصخصة الفضاء".


الفضاء

أمريكا

روسيا

وكالة الفضاء الروسية

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