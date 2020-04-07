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وزير خارجية بريطانيا: واثق أن رئيس الوزراء سيتجاوز هذا الأمر الصعب

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:17 م
وزير خارجية بريطانيا: واثق أن رئيس الوزراء سيتجاوز هذا الأمر الصعب وزير الخارجية البريطانى القائم بأعمال الحكومة دومينيك راب
كتب محمد عبد المجيد و رويترز

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قال وزير الخارجية البريطانى القائم بأعمال الحكومة دومينيك راب، اليوم الثلاثاء ، أنه واثق بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، و الذى نقل أمس إلى وحدة العناية المركزة، جراء إصابته بفيروس كورونا المسجد "كوفيد – 19-" سيتجاوز هذا الأمر الصعب، مؤكدا أنه سيعود إلى قيادة بريطانيا فى وقت قريب. 
 
واستقرت حالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى وحدة العناية المركزة اليوم الثلاثاء بعد حصوله على الأكسجين لمساعدته فى محاربة مرض كوفيد-19 فى الوقت الذى يقود فيه وزير خارجيته دومينيك راب معركة الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد.
 
وهزت الاضطرابات، التى ترافقت مع معركة جونسون الشخصية مع الفيروس، الحكومة فى الوقت الذى تمر فيه المملكة المتحدة الآن بالأسبوع الثالث من العزل العام الذى يقول العلماء إنه سيكون المرحلة الأشد فتكا من الوباء الذى أودى بالفعل بحياة 5373 شخصا فى البلاد.
 
ونقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس على الضفة الأخرى من نهر التيمز قبالة مجلس العموم فى ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما فى ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام.
 
إلا أن حالته تدهورت بسرعة خلال الساعات الأربع والعشرين التالية وتم نقله يوم الاثنين إلى وحدة العناية المركزة حيث يتم علاج أخطر الحالات تحسبا للاحتياج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي. وقال مكتبه إنه لا يزال واعيا.
 

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