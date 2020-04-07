اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يبحث وسائل تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:45 ص
نائب محافظ سوهاج يبحث وسائل تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجا نائب محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعا للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك لبحث آليات تحديد الأسر الأكثر احتياجا في قرى تمهيدا لتقديم المساعدات اللازمة لهم سواء كانت مادية أو عينية .

وأكد نائب محافظ سوهاج  أنه تم توجيه مسئولي التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية لسرعة الانتهاء من حصر وإعداد البيانات الخاصة للمستحقين لهذه المساعدات من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة، مؤكدا على أن الأولوية سوف تكون لأسر حياة كريمة والعمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وجدير بالذكر أن الدكتور أحمد القاضي قام بجولة تفقدية لمشروعات حياة كريمة بقرى " فاو جلي، والفراسية" بمركز ومدينة ساقلتة والتي تشمل 5 مشروعات كهرباء، وتعليم، وبنية تحتية "تطوير الوحدة الصحية بفاو جلي" بتكلفة اجمالية 9 مليون جنيها، حيث تم الانتهاء من إنشاء مدرسة الفراسية للتعليم الأساسي بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيها.


سوهاج

نائب محافظ سوهاج

حياة كريمة

التضامن الاجتماعى

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