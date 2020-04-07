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موقع أمريكى: فيروس كورونا يحدث أضرارا بالقلب وقد يسبب الوفاة بسكتة قلبية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:21 ص
موقع أمريكى: فيروس كورونا يحدث أضرارا بالقلب وقد يسبب الوفاة بسكتة قلبية اختبار كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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قال موقع Kaiser الأمريكى المعنى بأخبار الصحة إن مرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يحدث ضررا غامضا بالقلب، ولا تقتصر آثاره على الرئتين فقط.

 

وقال الموقع فى تقرير له إنه فى حين كان تركيز وباء كوفيد 19 على مشاكل الجهاز التنفسى  فإن العالم كان مشغولا بتأمين ما يكفى من أجهزة التنفس، ولكن الواضح أن  الأطباء على الخطوط الأمامية يصارعون لغزا طبيا جديدا. فبالإضافة إلى تلف الرئة، يعانى العديد من مرضى كوفيد 19 أيضا من مشاكل فى القلب، ويموتون بالسكتة القلبية.

 

 ومع وصول المزيد من البيانات من الصين وإيطاليا، إلى جانب ولايتى واشنطن ونيويورك، يعتقد المزيد من خبراء القلب أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب عضلة القلب ووجدت دراسة أولية تلف فى القلب  فيما  يقدر  بحوالى 20% من المرضى، مما أدى إلى قصور القلب والوفاة حتى بين أولئك الذين لم تظهر عليهم أى علامات على ضيق التنفس.

 

 وأشار الموقع إلى أن هذا قد يغير الطريقة التى يحتاج الأطباء والمستشفيات للتفكير بها بشأن المرضى، لاسيما فى المراحل الأولية للمرض. كما أنه قد يفتح جبهة ثانية فى المعركة ضد وباء كوفيد 19، علاوة على الحاجة  إلى إجراءات احترازية جديدة مع الأشخاص الذين لديهم مشكلات سابقة فى القلب، وطلب جديد على عتاد طبية، وفى النهاية خطط علاج جديدة للقلب الذى تعرض لأضرار بين من نجوا من المرض.

 

 وقال د. أولريتش جورد، رئيس فشل القلب ونقل القلب فى نظام موتيفوار الصحى فى مدينة نيويورك، إنه من المهم للغاية الإجابة على سؤال: هل يتأثر قلب المرضى بالفيروس؟وما الذى يمكن فعله حيال ذلك الأمر؟. وأضاف أن هذه الإجابة قد تنقذ العديد من الأرواح فى النهاية.


 


كوفيد 19

كورونا

امراض القلب

مرضى كوفيد 19

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