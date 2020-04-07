مطعم ألمانى يبتكر حيلة ذكية لتوصيل آمن للطلبات.. اعرف التفاصيل

وكالات

ابتكر مطعم يقدم عصير التفاح الطازج وبعض المأكولات الخفيفة فى مدينة فرانكفورت الألمانية، طريقة آمنة لتسليم الطلبات لزبائنه، دون التعرض لمخاطر الاقتراب الشديد أو التجمع فى صالة المطعم.

ووفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، حول مطعم "زوم لامين إزيل" مساحة أمام إحدى نوافذه نقطة توقف مؤقته للسيارات، ليتسلم أصحابها طلباتهم عبر لوح خشبى مائل، بحيث يتزلج طلب العصير أو الوجبة الخفيفة من نافذة المطعم إلى نافذة السيارة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن توماس ميتزماتشر، صاحب المطعم قوله: كان المطعم يواجه الإغلاق حيث لم يعد يسمح لأحد بالجلوس داخله، وكان أمامنا أن نستسلم أو نكافح لمواصلة العمل، فقررنا ابتكار حل يسمح لنا بالمواصلة.

وتمكن المطعم العريق المختص فى عصير التفاح اللاذع، من مواصلة خدمته في تقديم العصير والبطاطا المقلية وبعض المأكولات الألمانية المفضلة، لزبائنه الذين ينتظمون في طابور طويل من السيارات.

وعادة ما يستقبل المطعم 200 شخص في صالته الداخلية و200 في حديقته الخارجية، غير أنه الآن يكتفي بخدمة الزبائن عبر النافذة مع استمرار نحو 36 عاملاً في تجهيز الطلبات.