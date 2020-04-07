اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول صحى إيطالى: توسيليزوماب الدواء الأكثر استخداما لعلاج كورونا ونتحقق منه

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:45 ص
مسئول صحى إيطالى: توسيليزوماب الدواء الأكثر استخداما لعلاج كورونا ونتحقق منه فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير وكالة الأدوية الإيطالية "نيكولا ماجرينى" إن التجارب تجرى على قدم وساق للتحقق من عقار ضد الالتهابات التي يسببها كوفيد 19"، مؤكدا "دواء التهاب المفاصل توسيليزوماب، هو الدواء الأكثر استخدامًا الآن في المستشفيات لعلاج الوباء".

 

ونفى ماجرينى فى تصريحات لصحيفة "أل صولى 24 أورى" ما تم نشره من إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بخير ولا يعانى إلا من حمى بسيطة ولكنه لا يزال يعمل حتى يصل إلى علاج فيروس كورونا".

وفيما يتعلق باختبار الأدوية، فقال: "وافقنا في غضون ثلاثة أسابيع على 10 دراسات، وتمت مراجعة 55 مشروعًا، كما أن لدينا عائلات عديدة من الأدوية تحت الملاحظة: مضادات الفيروسات، والأجسام المضادة التي تخفف الالتهابات،ومضادات الملاريا، والأدوية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية، بل والكورتيزون والانترفيرون بيتا أيضًا".

أما بشأن مضاد التهاب المفاصل توسيليزوماب، وهو الدواء الأكثر استخدامًا الآن في المستشفيات، فقد لفت الى أن "هناك دراستان دخلتا المرحلة الثانية على 330 مريضًا، وسجل موسع يشمل ألفي مريض استخدموا هذا الدواء، الذي لدينا توقعات كبيرة بشأنه مع شركة روش السويسرية التي منحتنا إياه مجانًا".

 

واختتم بالقول "نحن نختبر ما إذا كان هذا الدواء يوقف الالتهاب حقًا في المرضى الذين يتم إخضاعهم لأجهزة الإستنشاق".

 

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء الاثنين، تسجيل 636  حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في البلاد إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 16523 ضحية

 

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني في ايطاليا، أنجيلو بوريللي خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول أزمة كوفيد-19، الى ارتفاع إجمالي الحالات الإيجابية التراكمية للفيروس إلى 132 ألفا و547 بعد تسجيل  3599 إصابة جديدة، وهو رقم أقل قليلا  عن الأيام الماضية، حيث على سبيل المثال، تم بالامس الاعلان عن 4316 حالة ايجابية جديدة.

 

أما أرقام المرضى بالعناية المركزة فقد سجلت تراجعا جديدا حيث يتواجد اليوم  في أقسام العناية المركزة  3898 مريض، ما يعادل 79 مريض أقل مما كان عليه بالأمس، بينما ظل مستقرا عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات عند 28976 شخصًا (27 مريض أكثر من أمس).

 

وظلت أعداد الذين تماثلوا للشفاء على نفس المستويات، حيث تم تسجيل 1022 حالة شفاء جديدة ليبلغ اجمالي المتعافين 22،837 ( أمس تم الإعلان عن شفاء 819 شخصًا).

 


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

وباء

ادوية

عقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليلة النصف من شعبان ..الله ينزل للسماء الدنيا وينادى ألا من مستغفر

ليلة النصف من شعبان ..الله ينزل للسماء الدنيا وينادى ألا من مستغفر

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة