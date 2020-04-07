مسئول صحى إيطالى: توسيليزوماب الدواء الأكثر استخداما لعلاج كورونا ونتحقق منه

كتبت فاطمة شوقى

قال مدير وكالة الأدوية الإيطالية "نيكولا ماجرينى" إن التجارب تجرى على قدم وساق للتحقق من عقار ضد الالتهابات التي يسببها كوفيد 19"، مؤكدا "دواء التهاب المفاصل توسيليزوماب، هو الدواء الأكثر استخدامًا الآن في المستشفيات لعلاج الوباء".

ونفى ماجرينى فى تصريحات لصحيفة "أل صولى 24 أورى" ما تم نشره من إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بخير ولا يعانى إلا من حمى بسيطة ولكنه لا يزال يعمل حتى يصل إلى علاج فيروس كورونا".

وفيما يتعلق باختبار الأدوية، فقال: "وافقنا في غضون ثلاثة أسابيع على 10 دراسات، وتمت مراجعة 55 مشروعًا، كما أن لدينا عائلات عديدة من الأدوية تحت الملاحظة: مضادات الفيروسات، والأجسام المضادة التي تخفف الالتهابات،ومضادات الملاريا، والأدوية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية، بل والكورتيزون والانترفيرون بيتا أيضًا".

أما بشأن مضاد التهاب المفاصل توسيليزوماب، وهو الدواء الأكثر استخدامًا الآن في المستشفيات، فقد لفت الى أن "هناك دراستان دخلتا المرحلة الثانية على 330 مريضًا، وسجل موسع يشمل ألفي مريض استخدموا هذا الدواء، الذي لدينا توقعات كبيرة بشأنه مع شركة روش السويسرية التي منحتنا إياه مجانًا".

واختتم بالقول "نحن نختبر ما إذا كان هذا الدواء يوقف الالتهاب حقًا في المرضى الذين يتم إخضاعهم لأجهزة الإستنشاق".

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء الاثنين، تسجيل 636 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في البلاد إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 16523 ضحية

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني في ايطاليا، أنجيلو بوريللي خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول أزمة كوفيد-19، الى ارتفاع إجمالي الحالات الإيجابية التراكمية للفيروس إلى 132 ألفا و547 بعد تسجيل 3599 إصابة جديدة، وهو رقم أقل قليلا عن الأيام الماضية، حيث على سبيل المثال، تم بالامس الاعلان عن 4316 حالة ايجابية جديدة.

أما أرقام المرضى بالعناية المركزة فقد سجلت تراجعا جديدا حيث يتواجد اليوم في أقسام العناية المركزة 3898 مريض، ما يعادل 79 مريض أقل مما كان عليه بالأمس، بينما ظل مستقرا عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات عند 28976 شخصًا (27 مريض أكثر من أمس).

وظلت أعداد الذين تماثلوا للشفاء على نفس المستويات، حيث تم تسجيل 1022 حالة شفاء جديدة ليبلغ اجمالي المتعافين 22،837 ( أمس تم الإعلان عن شفاء 819 شخصًا).