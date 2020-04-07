اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:22 م
خالد صلاح
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متدربون بمستشفى فى طوكيو يصابون بكورونا بعد حفل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:03 م
متدربون بمستشفى فى طوكيو يصابون بكورونا بعد حفل كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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اعتذر مستشفى من أرقى المنشآت العلاجية في اليابان عن "خطأ فادح لا يغتفر" بعدما حضر 40 طبيبا متدربا حفلا فأصيب 18 منهم بفيروس كورونا.

وقال مستشفى جامعة كيو إن أحد الأطباء المتدربين تأكدت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي وأظهر إجراء الفحص على 98 شخصا إصابة 17 منهم بالفيروس.

وأكد المستشفى أن 40 متدربا حضروا الحفل بعد أوقات العمل وأن 14 من الذين حضروا أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

وقال يوكو كيتاجاوا مدير المستشفى في بيان "ما حدث كان خطأ فادحا لا يغتفر من جانب المتدربين".

وأضاف "إنهم للأسف يفتقرون للوعي الذاتي المطلوب ليكونوا أطباء".

وعلى الرغم من دعوة يوريكو كويكي حاكمة طوكيو الناس لعدم الخروج في عطلة نهاية الأسبوع وتجنب التجمعات المسائية، ظلت الحياة في العاصمة اليابانية كعادتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

 


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فيروس كورونا

مستشفى

اليابان

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