مايكل جوف: وزير خارجية بريطانيا هو المسئول عن إدارة البلاد وإجراءات العزل

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية دومينيك راب سيدير شؤون البلاد خلال وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة، مضيفا أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا لن يتأجل.

وقال جوف في تصريحات بثها تلفزيون آي.تي.في "الشخص الذي يدير البلاد وفقا للخطة التي وضعها رئيس الوزراء هو دومينيك راب وزير الخارجية".

وردا على سؤال حول احتمال تأجيل قرار بشأن إجراءات العزل العام التي كان مقررا مراجعتها أمس الاثنين قال جوف "لا لن يتأجل. سنتخذ القرار بشكل جماعي كحكومة.. الشخص الذي سيتخذ القرار النهائي هو... وزير الخارجية".