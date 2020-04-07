ماكينات غزل المحلة تُنتج 26 ألف كمامة خلال يومين بأيدى عمالها

الغربية – مصطفى عادل

واصلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لليوم الثانى على التوالى فى انتاج الكمامات الطبية المعقمة، داخل مصانعها، بواسطة الماكينات التى قام عمال الشركة بتصنيعها بأيديهم لإنتاج الكمامات.

وانتجت الشركة 26 ألف و400 كمامة على مدار يومين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، مُعقمة طبقا لمعايير الجودة، وسط حالة من الفرحة التى سيطرت على العمال امام الماكينات، بنجاح الفكرة وانتاجهم للكمامات.

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد بدأت أمس الاثنين أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتى يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدى فريق من مهندسى وعمال قسم الصيانة.

وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على التشغيل التجريبى لتصنيع أول خط انتاج للماكينات، ونجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400كمامة فى الساعة.

وأصدر المهندس اشرف عزت رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، تعليمات للمهندس يوسف عمر رئيس قطاعات الغزل والدكتور اسامة عاطف مدير عام القطاع الطبى بالتنسيق مع قطاع الورش الميكانيكية برئاسة المهندس محمد بال، لتشكيل فريق عمل لتصنيع ماكينات لتصنيع الكمامات الطبية، من المعدات والادوات المتاحة بالشركة، والاستعانة بأفكار رجال صيانة ماكينات الغزل بالشركة.

وقام المهندسون والفنيون داخل قسم الورش بعمل تصميم للماكينات، وبدأ العمال فى التنفيذ تحت إشراف المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، وكثف المهندسون والعمال من اعمالهم للانتهاء من تركيب الماكينات، وبدأت الشركة فى التشغيل التجربي، ونجح عمال المحلة فى تصنيع ماكينة لتصنيع الكمامات لتضاف لأسطول الماكينات الموجودة بالشركة لتكون فخرا لقلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وانتاج باكورة انتاجها من الكمامات، وفقا لمعايير الجودة، وتعقيمها تمهيدا للتوسع فى انتاج كميات اكبر لسد احتياجات المستشفيات والسوق.