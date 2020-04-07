اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:26 م
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كيف سيتغير السفر بعد كورونا؟.. خبراء يجيبون

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:04 م
كيف سيتغير السفر بعد كورونا؟.. خبراء يجيبون مسافرون ينتظرون طائرتهم - أرشيفية
وكالات

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بدَّل كورونا حياتنا بين ليلة وضحاها، وشمل التغيير جميع مناحى الحياة، ولم يكن السفر أو السياحة استثناء.

وقد اضطرت العديد من شركات الطيران إلى إجراء تقليصات كبيرة على رحلاتها، إن لم تلغها كليا، نتيجة إغلاق دول حدودها خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما نشره موقع "الحرة"، بحسب مقال للكاتب كريستفور إليوت في مجلة فوربس الأمريكية، فإن قطاع السفر سيشهد تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بفعل فيروس كورونا المستجد.

وقال مسح جديد أجرته شركة "LuggageHero" لخدمات السفر، إن 58 % من الأمريكيين، يخططون للسفر بين مايو وسبتمبر ٢٠٢٠، طالما أن وجهاتهم لا تخضع للحجر الصحي.

ولفتت الدراسة إلى أنه رغم ارتفاع عدد المخططين للسفر، فإنهم يضعون في اعتبارهم سلامتهم الشخصية، إذ سيحاول ربع المشاركين في الدراسة تجنب المدن الكبرى، ووسائل النقل العام.

كما اختار ٢١ % من المشاركين في المسح، السفر الداخلي على الخارجي.

إليوت، قال من جانبه، إن الناس سيميلون للبقاء داخل بلدانهم، حيث سيزهد الكثيرون عن السفر الخارجى، تفضيلا لسلامتهم وأمنهم الشخصي.

وأشار إليوت إلى أن الناس حتى لو قرروا السفر، فإنهم لن يختاروا أماكن بعيدة عن منازلهم، وستكون قيادة السيارات أفضل لهم مقارنة بالطيران أو الإبحار.

واين سميث، رئيس قسم الضيافة وإدارة السياحة في كلية تشارلستون، توقع من جانبه أن تبدأ الأماكن السياحية العودة ببرنامج تعاف مكثف، عندما تزول أزمة فيروس كورونا.

ونصح سميث المخططين للسفر، بألا يبحثوا عن الأسعار المخفضة، إذ ستبحث الشركات السياحية عن توفير خدمة أفضل بدلا من سعر منخفض.

لا تتمتع صوفى أندرسون، خبيرة التسويق بإحدى الشركات السياحية الأسترالية، بتفاؤل سميث نفسه، إذ ترى أن تأثير الأزمة الحالية سيطول، وسيؤدي إلى إفلاس شركات وانهيارات في قطاع السياحة.

نصائح للسفر بعد الأزمة

يضع إليوت عدة نصائح في نهاية مقاله، لمن يرغب في السفر بعد أن تخف حدة أزمة كورونا:

١- لا تركز على السفر بشكل حصرى، لكن ابحث فى المقابل عن نوع وقيمة الخدمة، مثل هل ستوفر شركات السياحة تذاكر بسعر مغر، أو ستتضمن وجبات.

٢- ابحث عن الشركات السياحية والعلامات التجارية المعروفة، وتجنب الشركات التي تضع عروضا مبالغا فيها، إذ ستلجأ الكثير من الشركات المعرضة للإفلاس إلى عروض غير منطقية.

3- فكر فى وثيقة تأمين سفر ذات سمعة جيدة، فهي ستحميك في حال إفلاس الشركة السياحية المتكفلة بك، وإذا لم تتمكن من العثور على وثيقة جيدة، فيمكنك استخدام بطاقة الائتمان للشراء، إذ ستوفر لك حماية من أي عسر مالي.  


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