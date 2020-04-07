قيادة عمليات بغداد تستلم مقر مستشارى التحالف الدولى

وأضافت ان الاستلام تم وفق إلتزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية.

يذكر ان قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت صباح اليوم انها ستستلم موقعا عسكريا من التحالف الدولي غربي بغداد ايضا .

وكانت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء، ذكرت نقلا عن مصادر عراقية - لم تسمها - أن قوات التحالف الدولى قررت الانسحاب من قاعدة "أبوغريب " العسكرية غربى العاصمة العراقية ( بغداد ) ، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة، وأشارت إلى أن قاعدة "أبو غريب " تعد سادس موقع عسكري عراقي تشغلة قوات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن القوات العراقية تسلمت خلال مارس الماضي ، بشكل رسمي قاعدة "القائم" العسكرية ، على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كما أعلنت قوات التحالف الدولى فى مارس الماضى، سحب جنودها من قاعدة " القيارة" الجوية ، جنوبي "الموصل " وتسليمها إلى القوات العراقية ثم من قاعدة "الحبانية " قبل ايام.

وأعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش بقيادة واشنطن، مغادرة قاعدة الحبانية الجوية وتسليمها إلى القوات الأمنية العراقية، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا/ - أن رحيل قوات التحالف يأتي ضمن إطار الاتفاق بين قوات التحالف وقيادة العمليات المشتركة التابعة للحكومة العراقية.

وفى 30 مارس الماضى، أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء، لحظة تسليم قوات التحالف الدولى قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية بالمنطقة الخاصة بها فى قاعدة كركوك الجوية فى محافظة كركوك 250كم شمالى بغداد.