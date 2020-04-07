فض 4 أسواق بقرى "تتا ومنشأة سلطان وغمرين ومنوف" منعا للتزاحم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شن مجلس مدينة منوف بمحافظةالمنوفية ، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية ، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حملة مكبرة لغلق الأسواق .

وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين ، وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف ، والمهندس محمد الزرقانى ، والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، ومنها أسواق "تتا ،منشأة سلطان ،غمرين ومنوف " بمركز ومدينة منوف ، منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين ، برئاسة العميد خربوش مأمور مركز منوف ، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف ، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث ، والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف.

وأكد المحاسب رجب النقيدى رئيس المدينة ، بالاستمرار فى المتابعة على جميع الأسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية ، قد أعلن أن محافظة المنوفية ، تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وغلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.



فض اسواق المنوفية



فض اسواق المنوفية