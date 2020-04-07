فض 3 أسواق بمركز الزقازيق بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية -فتحية الديب

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات لفض الأسواق الأسبوعية بعدد من القري، كإجراء إحترازي لمنع التجمعات وازدحام المواطنين خوفا من عدوي فيروس كورونا، وتمكنت الحملات من فض أسواق قرية حوض الطرفة وقرية شنبارة الميمونة وسوق قرية غزالة الخيس، حفاظا علي صحة المواطنين من خطر التجمعات.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .