اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:32 م
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غلق سوق الخضار ومنع حركة البيع والشراء به بمدينة القصير بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:10 م
غلق سوق الخضار ومنع حركة البيع والشراء به بمدينة القصير بالبحر الأحمر محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، غلق سوق الخضراوات والفاكهة بالمدينة نهائيا وتوقف حركة البيع والشراء بها، وذلك لمنع التجمعات وضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة القصير في بيان لها علي جميع أصحاب السوبر ماركت والصيدليات والبقالة ارتداء الكمامات والقفازات واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة خلال عملية البيع والشراء، مؤكده ان من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسالة القانونية .

من جانب أخر أجرت الوحدة المحلية لمدينة القصير حملات نظافة عامة ورفع المخلفات بمختلف المناطق بالمدينة، حيث تم التأكيد على شركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لدى العاملين بها، ورفع المخلفات بأنواعها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها و رفع الأتربة من جانبي الأرصفة وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح.

كان أعلن  مجلس مدينة القصير، أن اللواء سعد البدرى رئيس المدينة، تابع مع مدير الشبكات والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع القصير، أعمال التطهير بمدارس المدينة منها مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى استهدفتها الوحدة المحلية لمواجهة الفيروس المستجد.

ووجه وئيس مدينة القصير، بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير بكافة مدارس المدينة، بجانب الشوارع الفرعية والرئيسية والمناطق، مؤكدا أن الوحدة اعدت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، بتطهير مدرسة الثورة الثانوية بنات ومدرسة أبو بكر الصديق، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطهير جميع المدارس الشاملة مراحل الثانوية العامة والفنية والاعدادية والابتدائية.


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كورونا

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