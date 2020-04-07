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طفل عمره عام بين 6 إصابات جديدة بكورونا بالأراضى الفلسطينية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:54 م
طفل عمره عام بين 6 إصابات جديدة بكورونا بالأراضى الفلسطينية كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئول صحي، اليوم، الثلاثاء، إن ست إصابات جديدة سُجلت في الأراضي الفلسطينية واحدة منها لطفل عمره عام انتقلت إليه العدوى من عائلته، وقال كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بلغ حاليا 260 منها 13 في قطاع غزة.

وأضاف "تمكننا منذ بداية انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية من إجراء 15 ألف فحص".

وأوضح الشخرة أن هناك طواقم طبية منتشرة على النقاط التي يتوقع عودة العمال عبرها من إسرائيل اليوم لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

ومع حلول عيد الفصح في إسرائيل مساء الأربعاء يتوقع أن يعود عشرات آلاف العمال الفلسطينيين إلى مساكنهم في الضفة الغربية.

وقال الشخرة إنه من بين مجموعة المصابين بالفيروس في الأراضي الفلسطينية هناك 84 حالة لعمال يعملون في إسرائيل.

وسجلت إسرائيل حتى الآن ما يزيد على 9000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 60 حالة وفاة فيما اعلنت السلطات الصحية الفلسطينية عن وفاة واحدة منذ انتشار الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حذر نهاية الأسبوع الماضي من أن "الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح عند اليهود".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يوم الخميس بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء التفشي.

 


فلسطين

كورونا

طفل

فيروس كورونا

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