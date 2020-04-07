ضبط كمامات وكحول مجهول المظهر فى حملة لمباحث التموين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن وترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل مباحث التموين لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 46 قضية تموينية من بينها ضبط علي ف ح ع 40 سنة مدير مسئول مخزن مستحضرات تجميل ويقيم بالجيزة لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية وتم ضبط " 94.380 " عبوة لبن أطفال مسحوق وتم ضبط عماد ج س42 سنة صاحب صيدلية – ويقيم دائرة مركز طما لقيامه بتخزين كمية من الكمامات والكحول مجهولة المصدر بدون فواتير بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط "247" كمامة وعلبة كحول.

كما تم ضبط " 7 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و " 3 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3 " ضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.