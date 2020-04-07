صور.. وقف أعمال لــ 3 مبان مخالفة وتحويلها للنيابة في مطروح

مطروح - حسن مشالي

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق، لإزالة المخالفات وتعديات البناء، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، ومشاركة نواب رئيس المدينة، أسفرت عن وقف أعمال البناء مخالف لــ 3 مبان، للبناء بدون ترخيص، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة، وإحالة المخالفات إلى النيابة، في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لضبط المباني المخالفة والبناء العشوائي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح أنه تم ضبط ووقف أعمال فى 3 مبان مخالفة، بمنطقتي الفيروز وباب البحر، عبارة عن بناء أدوار بدون ترخيص، وخزان أرضي، وتكسير للإسفلت بدون تصريح، وتم تحرير مخالفات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لتحويلها للنيابة.

وأضاف "المعداوى" أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء، للعمل بدون ترخيص فى 3 مبان مخالفة، في ظل قانون الطوارئ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وذلك من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق، وجار اتخاذ الإجراءات للمخالفين، الذين يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة، مع عدم التهاون مع أية مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض للظروف الصعبة الراهنة، من أجل التربح والبناء بدون ترخيص، أو الشروع في الاستيلاء علي أراضي ملك للدولة .

وناشد أهالي مطروح، بعدم الشروع في البناء العشوائي، علي أراضي ملك الدولة، أو البناء المخالف بدون ترخيص، في هذه ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا .



احالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية بمطروح



التحفظ على معدات ومواد البناء المخالف بمطروح



ضبط مخالفات بناء بمطروح



مجلس مدينة مطروح يوقف اعمال البناء المخالف



نائبا رئيس مدينة مطروح يوقفان مخالفات البناء