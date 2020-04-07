صور.. تطهير وتعقيم مراكز الشرطة والأقسام بالإسماعيلية لمواجهة كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

واصلت الوحدات المحلية والأحياء بالإسماعيلية حملة أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة شوارع مدينة الإسماعيلية والأحياء، وكذلك القرى والمراكز والمدن ومراكز الشرطة والأقسام، بمشاركة منظمى مبادرة "كل يوم فى قرية"، التى يشارك فيها مجموعة شباب المحافظة المتطوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة.

ويشرف على أعمال التطهير والتعقيم اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، حيث يقوم بالمرور على الأحياء عقب بدء أعمال التطهير والتعقيم والتى تنطلق مع بدء فرض الحظر ليلًا، داخل أحياء المدينة، تحت إشراف اللواء وائل حمزة، رئيس مدينة الإسماعيلية، واللواء أحمد شعيب، رئيس حى تانٍ، وتتم أعمال التعقيم والتطهير فى القرى نهارًا، تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز.

وقال اللواء وائل حمزة، رئيس مدينة الإسماعيلية، إن أعمال التطهير شملت الشوارع والأسوار والأرصفة وواجهات المحال التجارية والمنازل، وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى، مشيرًا إلى أن أعمال الرش والتطهير جاءت بالتزامن مع حملات مماثلة انطلقت بجميع مراكز المحافظة نهارًا.

ووجه محافظ الإسماعيلية الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، موكدًا على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والأسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الأفراح لمنع أي تجمعات.

وقام شباب مبادرة كل يوم فى قرية، بتعقيم وتطهير الوحدة المحلية لقرية النصر بالقنطرة، والوحدة المحلية لقرية أبو خليفة، ومدارس قرية أبو خليفة والنصر، والمنازل المجاورة لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، كما تم تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مركز شرطة القنطرة غرب، فى وجود العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب والمقدم محمد ثروت رئيس مباحث المركز، وقسم شرطة ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، ومنطقة الشهداء وحى ثانٍ، تحت إشراف اللواء وائل حمزة، رئيس مدينة الإسماعيلية، واللواء أحمد شعيب، رئيس حى ثانٍ.

الحملة الشبابية التى يقودها مجموعة من الشباب على رأسهم المحاسب محمد إمام، ومحمود العركى، وسجى الصغير، وإسراء الصغير، وعزت درويش، وأحمد عزت، ومحمد محسن، وأحمد أمير، وإسلام يوسف، ومحمد عيد، وأحمد محمد، وهشام عطية، ومؤمن عاطف، ومحمد درويش، ومحمدسعد، وعادل إمام، قامت بتوزيع "شنطة كورونا" على المنازل للمساعدة فى التصدى لانتشار فيروس كورونا، بجانب عمل حملة توعية المواطنين، لاتباع تعليمات الإجراءات الاحترازية، تحت إشراف اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

ونفذت الحملة عملها فى القنطرة غرب تحت إشراف اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والأمير عبد الله، رئيس قرية أبو خليفة، وتامر ماهر، رئيس قرية النصر، وسعاد عبد السلام، سكرتيرة قرية النصر، ومحمد إمام، منظم المبادرة، ضمن المشاركة الاجتماعية، وفى إطار تفعيل وتعظيم دور المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وقال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت حملة كبيرة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمدارس والأماكن العامة بالمحافظة، بجانب نشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة متابعة تعليمات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، طالب أهالي الإسماعيلية بالبعد عن الشائعات ونشر الوعي الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي، مشيرًا إلي مشاركة المجتمع المدني وتعاونهم في انجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ علي الإسماعيلية، وعدم انتشار الفيروس.

وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء في المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين إلكترونيًا أو من خلال رقم غرفة العمليات والرد على استفساراتهم تتم بشكل فورى على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.



