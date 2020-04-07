شباب كوم الأطرون بطوخ يخصصون كراسى لكبار السن خلال صرف المعاشات

القليوبية نيفين طه

واصل شباب قرية كوم الأطرون طوخ قلوبية، مبادراتهم التطوعية فى مواجهة أزمة مرض كرونا، فعلى مدى ثلاثة أيام قام الشباب بتنظيم عمليات صرف مرتبات المعاشات من مكتب بريد القرية، وذلك بنصب خيمة بطول الشارع الذى يقع فيه مكتب بريد، ووضع كراسى يجلس عليها الوافدون كل بدوره دون أى زحام أثناء عملية الصرف، وتم ذلك بإشراف مجموعة من الشباب المتطوع وبمعاونة أجهزة الشرطة، وكان يتم تطهير المكان أولا بأول .

وقال الشباب المشارك فى تلك المبادرات التطوعية أن الأهالى قابلوا ذلك بالترحاب والتعاون معنا فى الأنصيا ع الى توجيهاتنا وأن تلك المبادرات كمساهمة لجهود الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم فى المناطق التى بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير على كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء فى تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا على صحة المواطنين وفى إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.