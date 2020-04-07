اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصدر قرار بضم وكيل هيئة الرقابة الإدارية للجنة القومية لاسترداد الأموال

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:41 ص
رئيس الوزراء يصدر قرار بضم وكيل هيئة الرقابة الإدارية للجنة القومية لاسترداد الأموال الدكتور مصطفى مدبولي
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بضم هشام حسين محمود، وكيل هيئة الرقابة الإدارية لعضوية اللجنة القوميةلاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أكد خلاله أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعاملبصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كوروناالمستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية معتشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

 


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