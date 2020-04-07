اليوم السابع
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رئيس الأركان يعرض أمام الرئيس تجهيزات القوات المسلحة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:21 م
رئيس الأركان يعرض أمام الرئيس تجهيزات القوات المسلحة لمواجهة كورونا الفريق محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب سمير حسنى

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استعرض الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالقوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك 4 مستشفيات ميدانية مستعدة للاستخدام في مواجهة كورونا بالإضافة الى معملين متنقلين.

وأضاف رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.، أن القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بتشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعضوية قادة التشكيلات التعبوية وخلية ازمة على مستوى خلية التشكيلات التعبوية، لاتخاذ الإجراءات وتنفيذ مهمة من أهم المهام التي تقوم بها القوات المسلحة وهى تقديم الدعم للدولة حال تعرضها لاى ازمة.

وقال رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، إن من ضمن تلك الإجراءات ، رفع درجة استعدادات مستشفيات القوات المسلحة الى اقصى طاقة ممكنة لتقديم الخدمة العلاجية لافراد القوات المسلحة والقطاع المدنى، وتقديم كل الدعم للمعامل المركزية للقوات المسلحة للعمل على مدار 24 ساعة بطاقة تحليل 2200 عينة في اليوم ، فضلا عن تخصيص جزء من المطهرات لصالح القوات المسلحة لتطهير المؤسسات والمرافق العامة داخل الدولة ، مؤكدا قيام  هيئة الإمداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومضاعفة تلك المواد والاحتياطات.

 

وأكد  الفريق محمد فريد  ،أن عناصر الشرطة العسكرية وعناصر التامين على مستوى التشكيلات التعبوية لفرض الانضباط داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية لو تطلب الامر ذلك ، مع استمرار تنفيذ جميع الالتزامات التدريبية وإجراءات الوقاية لهذه القوات لمنع انتشار الفيروس داخل القوات المسلحة، فضلا عن تامين الحدود الخارجية للدولة لمنع تسلل اى عناصر تستغل الازمة ودخولها بشكل غير شرعى داخل البلاد و تامين المجرى الملاحى، متابعا: نجاحات ضد العناصر التكفيرية بالتعاون مع الشرطة المدنية".

 


السيسي

القوات المسلحة

كورونا

فيروس كورونا

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