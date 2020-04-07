خالية تماما.. طائرة بدون طيار ترصد حالة شوارع لندن أثناء العزل ..صور

كتب خالد إبراهيم

رصدت طائرة بدون طيار، شوارع لندن الخالية بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، وإصابته للآلاف من البريطانيين، وكذلك حصده للأرواح بشكل كبير.

Cnn نشرت عبر حسابها على "تويتر"، فيديو لشوارع لندن الخالية إلا من عناصر الشرطة البريطانية، بسبب اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى، التى اتخذتها كافة الدول مؤخرا، ومن بينها بريطانيا.

وجاء بالفيديو، أن المملكة المتحدة، إضطرت إلى أن تغير من سياستها بإجراء 100 ألف كشف طبى فى اليوم، بعد أن كانت تنوى عدم توسيع دائرة الكشف اليومى.



الشوارع الخالية



شوارع خالية

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف أكد أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.



عناصر الشرطة



لندن خالية

وقال جوف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية رسميا، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون حال "اقتضت الضرورة"، وذلك وفق شبكة "سى ان ان".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 70 ألف حالة وفاة.