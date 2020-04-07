حملات لإزالة مخالفات البناء بالزيتون والزاوية الحمراء شمال القاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يتابع يوميا مع نوابه ورؤساء الأحياء حملات إزالة العقارات المخالفة مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة أجهزة التنفيذية بالعاصمة والجهات الأمنية لتنفيذ الإجراءات التى أقرتها القيادة السياسية على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا السياق شن حى الزيتون، اليوم، حملة برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحى، أسفرت عن إزالة بناء مخالف بالعقار رقم 1 حارة جرجس من توفيق طمبة المتفرع من طومنباى، كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف فى المهد بالعقار رقم (3/5) شارع ماهر المتفرع من العزيز بالله.

كما واصل حى الزاوية الحمراء لليوم الثانى على التوالى حملاته للتصدى للبناء المخالف حيث تمت إزالة بناء حوائط مخالفة فى المهد بالعقار رقم 3 شارع رسلان من شارع طلخا .

وأشار محافظ القاهرة إالى أن توجيه رئيس الوزراء واضح فى هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ، وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.