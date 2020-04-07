اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:24 م
خالد صلاح
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تقدم فى المباحثات الكندية الأمريكية للحصول على المعدات الطبية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:00 م
تقدم فى المباحثات الكندية الأمريكية للحصول على المعدات الطبية كورونا ارشيفية
ا ش ا

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كشف مسؤولون في الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، عن أنهم حققوا تقدما كبيرا مع الإدارة الأمريكية بشأن الحصول على المعدات الطبية الهامة، حيث أعلنت كبرى الشركات الأمريكية أنها أبرمت صفقة مع الحكومة للسماح بتصدير أقنعة التنفس إلى كندا.
ويحاول الوزراء والمسؤولون الكنديون عكس قرار الولايات المتحدة بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار شركة "ثري إم" التي تتخذ من مينيسوتا على تحديد أولويات أوامر الحكومة الأمريكية لأجهزة التنفس على حساب الطلبات الأجنبية، بما في ذلك بعض الطلبات من كندا.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، والسفيرة لدى الولايات المتحدة كيرستن هيلمان، ووزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، وموظفي مكتب رئيس الوزراء يعملون على القضية ويتواصلون مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وبعض موظفي البيت الأبيض لتسوية النزاع.
وقالت فريلاند إن الجانب الكندي ذكر الإدارة الأمريكية بأن الإمدادات الطبية تتدفق في الاتجاهين عبر الحدود.
وأوضحت فريلاند للصحفيين "هذا هو السبب في أن النتيجة المربحة للجانبين، حيث يواصل الطرفان مساعدة بعضهما البعض، هي أفضل نتيجة. هذه هي النقطة التي كنا نتحدث عنها وقد أجرينا بعض المحادثات الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع وسنستمر في إجراء هذه المحادثات".
كان رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، قد صرح أمس الإثنين، إن مقاطعته لديها معدات الوقاية الشخصية الهامة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية تكفي لأسبوع واحد فقط بينما تنتظر المزيد من الشحنات.
وقال فورد إن حوالي ثلاثة ملايين قناع تم طلبها من الولايات المتحدة تم تعليقها من قبل المسؤولين الأمريكيين، ولكن تم السماح بتصدير 500 ألف قناع اليوم.

كندا

امريكا

كورونا

فيروس

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