اليوم السابع
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تعليق الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء بسبب كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:27 ص
تعليق الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء بسبب كورونا محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى 25 أبريل الجارى ستبقى معلقه ولن تتم إلا إذا توقفت أزمة كورونا.

وأضاف أن مراحل العمل بالمشروعات الجارية وتشمل تطوير مدينة العريش وإنشاء الميادين ومشروعات محطات المياه وترميم وإنشاء عمارات سكنية ومد طرق متواصلة.

وكانت محافظة شمال سيناء شهدت ليلة أمس انطلاق  مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ علي مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصري في المبادرة التي انطلقت من ميدان الساعة بمدينة العريش، حيث يتم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 يوليو و26 يوليو والبحر وميادين الساعة والبنك الأهلي والنصر والسادات، بجانب أحياء الضاحية والمساعيد.

أضاف المحافظ أن المبادرة مستمرة حتي يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل..مشيرًا إلي أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يومان في الأسبوع، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أشاد المحافظ بالمبادرات الشعبية والشبابية لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بمختلف مدن المحافظة، كما أشاد بالوعي الكامل للمواطن السيناوي والذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ علي شمال سيناء خالية من فيروس كورنا المستجد.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية علي مستوي المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"..مشيرًا إلي تطهير وتعقيم عدد 350 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية علي مستوي المحافظة.

 

 


شمال سيناء

العريش

ذكرى تحرير سيناء

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