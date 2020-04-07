اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:16 م
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تشغيل مصنع لإنتاج الكحول بطاقة 6 أطنان يوميا لخفض الأسعار فى أسوان

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:03 م
تشغيل مصنع لإنتاج الكحول بطاقة 6 أطنان يوميا لخفض الأسعار فى أسوان محافظ أسوان يجرب إنتاج المصنع
أسوان – عبد الله صلاح

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة افتتاح وتشغيل أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، على الرغم من أن المصنع سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه مما يساهم فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك بعد أن تلاحظ المغالاة فى أسعار الكحول والمطهرات بسبب جشع بعض التجار وأصحاب الصيدليات والشركات المتخصصة فى إنتاج هذه المواد.

وحرص محافظ أسوان على استقبال المستثمر صاحب المصنع وذلك بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية والذى وجه الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات الإدارية أمام المستثمرين ليعد ذلك إنفتاحاً جديداً أمام إطلاق العديد من المشروعات الإستثمارية ، مؤكداً على أن المصنع الجديد سيبدأ بطاقة إنتاجية 6 طن يومياً، وسيعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 أطنان يومياً ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات وهو الذى سيساهم فى خفض أسعار الكحول بحوالى 50% من الأسعار الحالية، بجانب أن الإنتاج مطابق للمواصفات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب.

فيما طالب اللواء أشرف عطية المصنع الجديد بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة الموحدة التى تقوم بها المحافظة حالياً لتطهير وتعقيم جميع الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى والمناطق النائية لتحقيق البيئة الآمنة للمواطنين وعدم إصابتهم بهذا المرض.


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