اليوم السابع
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تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:38 م
تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا.. صور تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان برنامج تدريبى لرفع الوعى لدى تمريض الامتيازعن فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وطرق تجنب العدوى من الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، والتعرف على كافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.
 
وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة، إلى أن إعداد الكوادر التمريضية يهدف إلى زيادة المعرفة لدى الفريق الصحى والمساعدة فى تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية بما لديهم من العلم والخبرة ما يمكنهم من المساعدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها، وذلك لخدمة المواطنين. 
 
وأوضحت  الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من تمريض الامتياز ذات كفاءة عالية، وتعريفهم بكيفية التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها والتأكيد على تنشيط رصد الأمراض التنفسية الحادة والإبلاغ الفورى عن اى حالة اشتباه والتعرف على الإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أى مرض معدى .
 
ويمكن البرنامج الطلاب الملتحقين به من القدرة على تطبيق الخطوات الصحيحة لغسيل الأيدى لتجنب نقل العدوى، والتعرف على كيفية ارتداء الواقيات الشخصية المستخدمة لمكافحة العدوى، ومعرفة الاحتياجات الصحية والإرشادات الأولية لتجنب العدوى من فيروس كورونا، واكتساب المهارات المهنية والشخصية اللازمة لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا والتواصل معهم ومع زويهم بالأماكن المختلفة.
 
كما يُمكن البرنامج الملتحقين به من تطبيق كيفية تصنيف النفايات وإجراءات التخلص منها، وتطبيق جميع أجراءات التحكم فى العدوى بكفاءة عالية والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعى بكفاءة و مهارة وتأهيل طلاب الأمتياز للقيام بواجباتهم التمريضية  فيما يخص المرضى المصابين بفيروس كورونا بكفاءة فى جميع المراحل (من الفرز حتى الخروج من العزل).
 
و يستغرق البرنامج التدريبي 5 أيام متضمنة الجزء النظرى  والعملى، و يتم إجراء  التدريب لعدد 50 طالب وطالبة فقط بالإضافة إلى 14 نائب تمريض مقيم بمستشفى بدر تابعين لكلية التمريض بالإضافة إلى تمريض مستشفى بدر الجامعي. 
 
ويقدم البرنامج مدربون متخصصون علي مستوى عالٍ في مجال تمريض الحالات الحرجة  و ذوى الخبرة في التدريب المتفاعل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 
 
 ويتضمن محتوى البرنامج التدريبي التعريف بفيروس كورونا وتعريف العدوي وطرق وأسلوب إنتقال الميكروبات و المقاييس الدولية لمكافحة العدوي، ودور الممرضة في مكافحة العدوي، وطرق غسيل الأيدي، والواقيات الشخصية المستخدمة لمكافحة العدوي، وكذلك طرق التواصل مع مريض فيروس كورونا، وأحتياطات العدوى المنتقلة عن طريق الرزاز، أحتياطات العدوى المنتقلة عن طريق الهواء، وسبل تنظيف الأسطح والتطهير والتعقيم، والتعامل مع الآلات والأدوات الحادة، أجراءات الفرز و العزل. 
 
كذلك يشتمل البرنامج على طرق التخلص من النفايات، والحقن الامن واستخدام الكانيولا، والنقل الامن للدم، والحقن الوريدي والنقل الامن للمحاليل الوريدية، أجراءات التحكم في العدوى أثناء أخذ المسحات المختلفة (مسحة مزدوجة من الأنف والفم، بلعومي، ، عينة سيرم ، غسل القصبات والحويصلات الهوائية ، السحب من القصبات).

تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (1)
تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (1)

تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (2)
تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (2)

تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (3)
تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (3)

تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (4)
تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (4)

تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (5)
تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (5)

تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (6)
تدريب طلاب الأمتياز بتمريض حلوان على كيفية مواجهة كورونا (6)

 

 


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