تأجيل قمة التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا بسبب "كورونا"

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء تأجيل قمة التعاون التاسعة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا التي كان من المقرر عقدها في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، حيث كانت الصين هي الدولة المضيفة للقمة المعروفة أيضًا باسم قمة التعاون (17+1).

وتضم آلية التعاون (17+1) كلا من: الصين وألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واليونان.

وعقدت آخر قمة العام الماضي في دوبروفنك بكرواتيا، حيث حصلت اليونان على العضوية الكاملة.

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" قد عبّر في وقت سابق عن أمل الصين -باعتبارها الدولة المضيفة لقمة عام 2020- في رفع مستوى التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للمنفعة المتبادلة، والدفع من أجل تنمية جديدة للعلاقات الصينية الأوروبية.