تأجيل سباق السيارات "فورمولا ١" فى كندا جراء كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة كندا الكبرى "فورمولا 1" للسيارات المقرر عقده من 12 إلى 14 يونيو فn مونتريال، أنه تم تأجيل السباق بسبب جائحة "كوفيد-19".
وقال الرئيس التنفيذي للسباق، فرانسوا دومونتييه، اليوم الثلاثاء :" كنا على اتصال دائم خلال الشهر الماضي مع أعضاء من الفورمولا 1 وكذلك مع ممثلين عن مدينة مونتريال وعن حكومتي مقاطعة كيبيك وكندا. واستمعنا لتوجيهات مسؤولي الصحة العامة.".
وأضاف أنه "فخور برؤية جميع المبادرات والتطورات التكنولوجية التي انبثقت عن الفورمولا 1 خلال هذه الفترة من الأزمة."
ولم تحدد اللجنة المنظمة موعدا جديدا لتنظيم السباق.
تأجيل سباق السيارات "فورمولا ١" فى كندا جراء كوروناالثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:39 م
فورمولا 1
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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة كندا الكبرى "فورمولا 1" للسيارات المقرر عقده من 12 إلى 14 يونيو فn مونتريال، أنه تم تأجيل السباق بسبب جائحة "كوفيد-19".
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