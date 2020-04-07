تأجيل سباق السيارات "فورمولا ١" فى كندا جراء كورونا

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة كندا الكبرى "فورمولا 1" للسيارات المقرر عقده من 12 إلى 14 يونيو فn مونتريال، أنه تم تأجيل السباق بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقال الرئيس التنفيذي للسباق، فرانسوا دومونتييه، اليوم الثلاثاء :" كنا على اتصال دائم خلال الشهر الماضي مع أعضاء من الفورمولا 1 وكذلك مع ممثلين عن مدينة مونتريال وعن حكومتي مقاطعة كيبيك وكندا. واستمعنا لتوجيهات مسؤولي الصحة العامة.".

وأضاف أنه "فخور برؤية جميع المبادرات والتطورات التكنولوجية التي انبثقت عن الفورمولا 1 خلال هذه الفترة من الأزمة."

ولم تحدد اللجنة المنظمة موعدا جديدا لتنظيم السباق.