اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:53 م
خالد صلاح
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بكين تدعو واشنطن إلى عدم ربط قضايا بحر الصين الجنوبى بفيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:42 م
بكين تدعو واشنطن إلى عدم ربط قضايا بحر الصين الجنوبى بفيروس كورونا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان
أ ش أ

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حثت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية على عدم ربط قضايا بحر الصين الجنوبى بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة؛ تعليقا على اتهام واشنطن بكين باستغلال وباء "كوفيد-19" لتوسيع نطاق نفوذها فى بحر الصين الجنوبي، وإشارتها إلى غرق قارب صيد فيتنامى أثناء قيامه بأنشطة صيد فى مياه جزر "شيشا"، حيث اصطدم بسفينة خفر سواحل صينية.
 
وقال جيان، إن إجراءات الصين تتماشى مع القانون الدولى والممارسات الدولية ذات الصلة، مشددا على رفض بكين لأى "تحكيم" بشأن القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي.
 
وأوضح، أن "موقف الصين من التحكيم واضح وثابت. إن الحكومة الصينية لا تقبل التحكيم أو تشارك فيه ولن تعترف أبدا أو تقبل بالإجراءات أو المطالبات ذات الصلة".
 
وأضاف جيان، أن الصين ووسط تفشى فيروس "كورونا" وفى ظل استمرار مكافحتها للفيروس محليا، تقدم مساعدات للدول الأخرى، مشيرا إلى أن جهود الصين وإسهاماتها تحظى باعتراف وتقدير واسعين من المجتمع الدولي.
 
ودعا الولايات المتحدة إلى التوقف عن ربط قضايا بحر الصين الجنوبى بتفشى الوباء، معتبرا أن ذلك من شأنه تعريض السلام والاستقرار الإقليمى للخطر.
 
وانتقد جيان ما وصفه بـ "تكرار انتهاك السفن الحربية الأمريكية للمياه فى بحر الصين الجنوبي"، حيث يمثل ذلك "انتهاكا للسيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها"، مطالبا واشنطن بالقيام بأفعال تفيد العلاقات الثنائية وتسهم فى الوقاية من الوباء ومكافحته بدلا من انتهاج مسار معاكس.
 

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كورونا

فيروس كورونا

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