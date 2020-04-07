اليوم السابع
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انتشال جثة حفيدة السياسى روبرت إف. كنيدى بعد حادث والبحث عن ابنها مستمر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:40 ص
انتشال جثة حفيدة السياسى روبرت إف. كنيدى بعد حادث والبحث عن ابنها مستمر حفيدة السياسى روبرت إف. كنيدى
رويترز

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أعلنت شرطة الموارد الطبيعية بولاية ماريلاند الأمريكية انتشال جثة مايف كنيدي تاونسند حفيدة السياسى الراحل روبرت إف. كنيدي مساء أمس الاثنين وقالت إن البحث عن ابنها الصغير لا يزال مستمرا.

كانت تاونسند (40 عاما) وابنها جيديون (ثمانية أعوام) قد فقدا يوم الجمعة بعد انجرافهما بزورق في خليج تشيسابيك.

ومايف تاونسند هي ابنة‭ ‬نائبة حاكم ولاية ماريلاند السابقة كاثلين كنيدي تاونسند وحفيدة روبرت إف. كنيدي الذي اغتيل خلال فترة سعيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1968.

وتمكنت إحدى الوكالات التي كانت تتولى البحث عن المفقودين من تحديد موقع جثة تاونسند على عمق حوالي 25 قدما تحت الماء.

وقالت الشرطة إنها سوف تستأنف العملية اليوم الثلاثاء بحثا عن جيديون.

 


جثة

روبرت إف كنيدي

ماريلاند الأمريكية

خليج تشيسابيك

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