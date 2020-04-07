اليوم السابع
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"النقل العام" بالإسكندرية: تجديد الشبكة الهوائية بترام الرمل بالتزامن مع وقت الحظر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:05 ص
"النقل العام" بالإسكندرية: تجديد الشبكة الهوائية بترام الرمل بالتزامن مع وقت الحظر تجديد الشبكة الهوائية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية  ، أعمال تجديد الشبكة الكهربائية الهوائية للترام بمناطق مختلفة من المحافظة  ، وذلك بالتزامن مع ساعات الحظر ، حيث قامت اليوم بتجديد الشبكة الهوائية بترام الرمل.

 

وأكد المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على  الاستفادة من أوقات الحظر فى إعادة تأهيل بعض المزلقانات الأخرى و إصلاح الشبكات الهوائية على طول خط الترام ، حيث أن البعض منها يحتاج إلى التأهيل، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وإدارة المرور والجهات المعنية.

وأكد المهندس على صقر ، أنه تم الانتهاء من  أعمال  اصلاح الشبكة الهوائية بمنطقة الانفوشى ، و إعادة التأهيل لمزلقان سيدى جابر وتضمنت، تغيير القضبان واستبدال الطبقة المتهالكة من الإسفلت بطبقة جديدة، مع تشغيل الخط الآخر الموازى وهو خط سيدى جابر الشيخ.

 

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،  تعليماته بتطهير  وسائل النقل العام الجماعي( الترام والأتوبيس)، وذلك للتأكد من أعمال التطهير بهما مشددا علي المسئولين باستمرار أعمال التطهير والتعقيم علي مدار اليوم بجميع وسائل النقل العام الجماعي بنطاق المحافظة حرصًا على سلامتهم.

 

كما أصدر تعليمات إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين، كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.


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