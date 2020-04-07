المحامية ليلى مقلد: حديث الرئيس طمأن المصريين..واستعدادات الجيش تثبت ريادته

قالت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حمل العديد من الرسائل لطمأنة المصريين، سواء بالنسبة لوضع مصر فى مواجهة الفيروس أو نتائج الإجراءات المتخذة لمنع انتشاره فضلا عن الاستعدادات لمواجهة أى تصعيد فى أعداد المصابين مستقبلاً، وحجم المخزون من السلع الاستراتيجى حال استمرار الإجراءات الحالية لفترة أطول، وهى كلها رسائل تثبت احترافية الدولة فى مواجهة الأزمة، والدراية الكاملة بكافة تداعياتها والعمل على حلها بأفضل وأسرع القرارات.

وأضافت ليلى مقلد، كما أن حديث الرئيس السيسى تضمن طمأنة عمال مصر، وهم جنود الإنتاج بتوجيه أصحاب الأعمال بعدم تسريح أى عمال أو المساس برواتبهم، كما حمل أيضاً رسائل تحفيزية عن عدم تأثر المشروعات القومية بأزمة كورونا، واستمرار سير العمل بها على أكمل وجه، بالإضافة إلى يقظة الدولة فى مواجهة أى تداعيات على الأراضى أو مخالفات بناء من شأنها أن تؤثر على ما أنجزته الدولة فى هذا الملف الخدمى الهام.

وأشادت ليلى مقلد، بمدى جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والذى يثبت ريادة الجيش، وأنه بالفعل درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها، لافتة إلى مجهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الضخم فى توفير السلع الغذائية الهامة والمنتجات المختلفة الخاصة بالوقاية والتطهير، وثقة المصريين فى قدرة القوات المسلحة، واستعدادها للتحرك والدفع فى أى اتجاه لمعاونة باقى أجهزة الدولة فى تلبية احتياجات المواطنين.

وفى سياق آخر أشادت ليلى مقلد، بحزمة القرارت التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، مؤكدة أن تلك ستعطى دفعة قوية للاقتصاد الوطنى خلال الفترة الحالية، وفى المستقبل أيضاً وتساهم بشكل كبير فى تخفيف حدة تداعيات الأزمة التى تواجه كافة اقتصاديات العالم.

وأشارت ليلى مقلد، إلى توقيت اتخاذ تلك القرارات، قائلة :"قرارات الرئيس السيسى جاءت فى توقيت هامة للغاية، وأعطت الجميع كقطاع خاص ورجال أعمال ومواطنين دفعة معنوية هائلة لنتجاوز معا الفترة الصعبة التى يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا وتبعاتها المختلفة، مضيفة أن حزمة قرارات الرئيس تعكس أن مصر فى الاتجاه الإيجابى والصحيح لتجاوز التحديات الراهنة وجميعا كلنا ثقة بالرئيس السيسى وقدرته على إدارة هذه الأزمة الصعبة وتفهم الحكومة لمتطلبات المرحلة.