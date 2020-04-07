اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:22 م
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المتحدثة باسم البيت الأبيض تنتقل إلى فريق السيدة الأولى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:50 م
المتحدثة باسم البيت الأبيض تنتقل إلى فريق السيدة الأولى ستيفانى جريشام
وكالات

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أعلن البيت الأبيض، أن ستيفانى جريشام المتحدثة الرئيسية باسم الرئيس الأميركى دونالد ترامب، تنحت عن منصبها، الثلاثاء، لتصبح كبيرة موظفى مكتب السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب والمتحدثة باسمها.

وجاء في بيان الرئاسة الأميركية، وفقا لما نشره موقع "الحرة"، أن "السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب تعلن اليوم أن سيتفانى جريشام ستنضم إلى الجناح الشرقى بصفتها كبيرة موظفين ومتحدثة باسمها".

ولم تعقد جريشام خلال فترة توليها منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض أى مؤتمر صحفي.

وكانت جريشام، البالغة من العمر 43 عاما، قد تولت المنصب في يونيو من العام الماضي، لكن إطلالاتها الإعلامية كانت نادرة جدا مقارنة بسلفيها شون سبيسر وسارة ساندرز.

وقالت جريشام إنه سيتم الإعلان "في الأيام المقبلة" عمن سيتولى المنصب الشاغر.


ستيفانى جريشام

البيت الابيض

ترامب

ميلانا ترامب

امريكا

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