اليوم السابع
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لمكافحة فيروس كورونا..

الطب البيطرى بالأقصر يعلن انتهاء تعقيم ديوان المحافظة والبنوك والكورنيش

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:38 ص
الطب البيطرى بالأقصر يعلن انتهاء تعقيم ديوان المحافظة والبنوك والكورنيش عمليات التعقيم والتطهير لديوان المحافظة والبنوك والكورنيش
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن الإنتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين، وذلك فى إطار إستمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر بمواصلة حملات التعقيم والتطهير يومياً لمكافحة إنتشار العدوى بين المواطنين.

وأوضح مدير الطب البيطري – فى بيان صحفى - أن الحملات تضمنت تعقيم قسم شرطة الأقصر، ومحيط مبنى ديوان عام المحافظة والشوارع المحيطة وكورنيش النيل، ومقر فرع بنك مصر والشوارع المحيطة وماكينات الصرف، والنصب التذكاري للشهداء، وفرع البنك الأهلي بالأقصر والشوارع المحيطة به، وعدد من الأماكن المخصصة لإنتظار للمواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف، وعدد من المنشآت الحيوية الهامة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

عقد اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، أمس الإثنين، اجتماعاً بحضور كلا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة ومجلس المدينة، ورؤساء الأحياء، وذلك لمتابعة خطط النظافة والتطهير لشوارع مدينة الأقصر بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخلال الاجتماع، أكد سكرتير عام محافظة الأقصر، على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة داخل شوارع المدينة الرئيسية والجانبية حرصاً على الظهور بالمظهر الحضارى اللائق بالمحافظة، حيث أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء مدينة الأقصر، تم إستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وكذلك إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي شمال الأقصر وحى المطار التابعين لمدينة الأقصر، بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 


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