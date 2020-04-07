الصحة العالمية: تجنبوا الكلام عن مرض كورونا بشكل فيه خوف أمام أبنائكم

كتب هيثم سلامة

حذرت منظمة الصحة العالمية في مصر من الحديث عن فيروس كورونا أمام الأطفال طوال الوقت، خوفا من نقل الخوف والقلق إليهم، مع ضرورة الاستماع لهم وأخبارهم بأنكم تحبونهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية بمصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "تجنبوا الكلام عن مرض كوفيد-١٩ طوال الوقت بشكل فيه قلق أو خوف أمام أبنائكم، حتى لا ينتقل إليهم هذا الخوف والقلق.. اهتموا أكثر أنكم تسمعوهم وتتكلموا معهم بكلام مبهج ومطمئن، وأخبروهم أنكم تحبونهم".



منظمة الصحة العالمية

وفى نفس السياق، يشار إلى أن قناة سكاى نيوز سطلت الضوء على تصريحات مسئول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن معظم بلدان الشرق الأوسط تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المنطقة لا تزال أمام فرصة لاحتواء التفشى.

وأكدت المنظمة تسجيل ما يتجاوز 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرقي البحر المتوسط التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي لكنها لا تضم تركيا.

وأوضح ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة، أن نحو 78 بالمائة من هذه الإصابات في إيران، فيما سجلت بقية البلدان الأخرى أقل من أربعة آلاف إصابة ومعظمها شهد أقل من ألف إصابة.

وأورد برينان، في إفادة صحفية بالقاهرة، أن معدل الوفاة في المنطقة يماثل المعدل العالمي، مضيفا أن هناك مؤشرات مشجعة على استقرار معدل الحالات الجديدة في إيران، في الأيام الماضية، رغم أن بلدانا أخرى تواجه خطر زيادة الحالات.

وعبرت وكالات دولية عن قلقها بشأن ملايين اللاجئين والنازحين، وحذرت من أن إغلاق الحدود قد يصعب توصيل المساعدات.