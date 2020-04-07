اليوم السابع
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الرى: جارى الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية بأطوال 55 ألف كيلو متر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:27 ص
الرى: جارى الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية بأطوال 55 ألف كيلو متر المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى ومحررة اليوم السابع
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أنه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش بأطوال حوالى 55 ألف كيلو متر  " ترع ومصارف زراعية" وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات .


 ووجه وزير الرى أمس بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات  وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالى الجارى.


و تم التنسيق مع مسئولى وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخاصة وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للإجتماع مع الأهالى من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه وأيضا حصر أى مخالفات تبديد مياه أولاً بأول.



يشار إلى أن تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم و نوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ طوال موسم أقصى الاحتياجات.



الجدير بالذكر أن قطاع الرى يقوم بإدارة منظومة المياه لكافة الاغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالى حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات فى كافة المحافظات المحافظات على مستوى الجمهورية .



 


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