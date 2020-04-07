الرئيس الباكستانى يتوعد المتورطين فى أزمة القمح والسكر بالعقاب

أ ش أ

توعد الرئيس الباكستانى الدكتور عارف علوى العناصر المتورطة فى التسبب فى أزمة القمح والسكر فى البلاد بمواجهة العقوبة.

وأوضح الرئيس الدكتور عارف علوى - في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية اليوم أوردتها (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) - أن رئيس الوزراء عمران خان أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية لإجراء التحقيق حول أزمة القمح والسكر في البلاد.

وفي معرض رد الرئيس علوي على سؤال حول فيروس كورونا المستجد، أكد ضرورة أن يلتزم الشعب باتخاذ التدابير الوقائية لوقف انتشار وباء "كورونا" في البلاد.

وأكد وزير شؤون كشمير وجلجت بلتستان الباكستاني علي امين غندا بور - خلال خطابه في المؤتمر الصحفي عقده اليوم - أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان عازمة على جلب العناصر المتورطة في نقص الطحين والسكر أمام العدالة، موضحا أن الوضع يتحسن في البلاد بسبب الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على وباء "كورونا"، معربا عن تقديره لجهود الأطباء والموظفين الطبيين الذين يحاربون ضد فيروس كورونا في الخطوط الأمامية.