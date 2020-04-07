الخارجية النمساوية تسهل عودة 7 آلاف مواطن عالق فى 26 دولة

فيينا (أ ش أ)

سهلت وزارة الخارجية النمساوية عودة 7 آلاف مواطن عالق فى الخارج عقب توقف رحلات الطيران جراء أزمة انتشار فيروس كورونا، وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، إن النمساويين العالقين فى الخارج عاد أغلبهم من 26 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن رحلات إضافية سيتم تنظيمها الأسبوع المقبل لاستعادة بقية العالقين خاصة من تركيا وروسيا.

كان وزير الخارجية النمساوى الكسندر شالينبرج قد حذر بشدة من القيام بالرحلات غير الضرورية أو التخطيط لرحلات فى موسم الصيف فى ظل استمرار تفاقم الإصابات بالفيروس فى العديد من دول العالم. ولفت الوزير إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بانتشار الفيروس يتطلب يقظة خاصة من الجميع لذلك تنصح وزارة الخارجية النمساوية بشدة عدم السفر على جميع الرحلات التى ليست ضرورية للغاية وتطلب من مواطنيها العودة إلى النمسا.

وكانت السلطات الصحية فى النمسا، أعلنت الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 12 ألفا و238 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 220 حالة، بينما تعافت ثلاث آلاف و463 حالة من المرض، وذكرت وزارة الصحة النمساوية - في بيان أمس- أنه يوجد بالمستشفيات حاليا 1074 حالة؛ منها 250 حالة داخل وحدات العناية المركزة.

وأضافت أن قيود الحجر الصحي ستستمر خلال الأسبوعين المقبلين ، والذي يتوقع أن يشهدا ذروة انتشار المرض، مجددة تحذيرها من العودة إلى "التواصل الاجتماعي " خلال فترة احتفالات عيد القيامة. وكانت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار سباستيان كورتس ، قد أكدت أن حظر السفر سيمتد على مدى أشهر الصيف المقبل، كما شددت على ضرورة استخدام الكمامات في محال التسوق. أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورز، إن النمسا ترغب فى تخفيف إجراءاتها الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا بعد عيد الفصح، مع تمديد قيود الخروج حتى نهاية أبريل.

وأشار فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الهدف هو السماح بإعادة فتح المحلات التجارية الصغيرة والمتاجر العملاقة اعتبارًا من 1 مايو، كما سيتم السماح بإعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق ومصففي الشعر، وأن تتبع الفنادق والمطاعم في أقرب وقت ممكن في منتصف مايو.