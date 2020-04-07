اليوم السابع
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الأزهر للفتوى يوضح حكم لجوء السلطات لدفن مجموعة من الموتى فى قبر واحد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:00 ص
الأزهر للفتوى يوضح حكم لجوء السلطات لدفن مجموعة من الموتى فى قبر واحد مقابر
كتب لؤى على

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ما الحكم فيما لو لجأت السلطات فى أى دولة إلى دفن مجموعة من الموتى فى قبر أو مدفن واحد ؟ سؤال أجاب عنه مركز الازهر للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى:-
 
المأثور من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم- وما جرى عليه عمل الصحابة من بعده أن يُفرَد كل ميت بقبر واحد، فيختص كل ميت بقبر على استقلال، وهو ما يكون وقت السعة والاختيار، أما فى حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب الأوبئة أو الكوارث، ففى هذه الحالة أجاز العلماء دفن أكثر من ميت فى القبر الواحد؛ لقيام الضَّرورة الداعية إلى ذلك، ورفعًا للحرج عن المكلفين.
 
غير أنه يجب أن ننتبه إلى أن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها، فيجب أوَّلًا أن تتوافر الضَّرورة الداعية إلى ذلك ككثرة الموتي وضيق المقابر، أو كان الدفن خارج المقابر ممنوعًا بسبب العدوى أو انتشار الفيروس وغير ذلك من الأسباب المعتبرة، ومتى تم الدفن جماعيًّا فليجتهد الدافن فى إقامة حاجز من التراب بين كل ميت وآخر متى استطاع ذلك، وأن يضم الرجال إلى الرجال في مدفن، والنساء إلى النساء فى مدفن. 
 
وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم تغسيل وتكفين المَيت بمرض وبائي كـ(كورونا)، موضحا أنَّ الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجِنازة؛ ولكن في زمن انتشار الأوبئة وخوف العدوى التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل بمخالطة المَيت المُصَاب؛ فإن كان هناك فريق متخصص في تغسيل وتكفين ودفن أمثال هذه الحالات يَعرِف إجراءات الوقاية وأحكام الشَّريعة الخاصة بهذه الأمور؛ فتوليه أمر الغُسل والتَّكفين خيرٌ وأولى.

وإنْ لم يَحدُث وسُلِّم المتوفَّى لأهله دون غُسلٍ وتكفين، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع وجوب أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المُغسِّل، من تعقيم الحُجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبَل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك. وإن تعذَّر صبُّ الماء خشية انتقال العدوى عن طريقِ الماء المصبوب على جسم الميِّت يُمِّمَ كَتَيَمُّمِهِ للصَّلاة.

 

مقابر

مركز الازهر للفتوى

فيروس كورونا

اخبار مصر

الازهر الشريف

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