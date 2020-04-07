احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

واليكم الحالات التى تسقط فيها الجنسية المصرية :
1- فى حالة دخولك الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع.
2- فى حالة حصولك على جنسية أجنبية أخرى دون الحصول على إذن من وزير الداخلية.
3- فى حالة حصولك على وظيفة بإحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية.
4- إذا كانت تلك الوظيفة المشار إليها سابقا تهدد المصالح العليا للبلاد.
5- حال مضى 6 أشهر من إخطارك بضرورة ترك وظيفتك بالخارج ولم تستجب للقرار يتم إسقاط الجنسية عنك.
6- إذا صدر حكم بإدانتك فى جناية خاصة بأمن الدولة من جهة الخارج.
7- فى حالة انضمامك لهيئة أجنبية تعمل على تدمير النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة وتستخدم وسائل غيرمشروعة من أجل ذلك.
8- إذا قبلت وظيفة فى دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر أو العلاقات الدبلوماسية معها منقطعة.
9- إذا كانت وظيفتك فى الدولة الأجنبية تلحق أضرارا بمركز مصر العسكرى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.
10- إذا اتصفت بالصهيونية، وتعنى حركة سياسية تستهدف إلى تكوين أمة يهوديةً وتنادى بحق هذه الأمة بتكوين كيان لها.
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