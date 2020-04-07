اليوم السابع
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احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:00 ص
احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية جواز سفر
كتب أحمد عبد الهادى - سليم على

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الهجرة إلى الدول الأجنبية أصبح حلم العديد من الشباب، مما أصبح الكثير منهم قد يتخلى عن الجنسية المصرية ، لكن هذاالشباب لم يعلم ما هى نتيجة فقد الجنسية ولا يعرف كيف تكون مأساته بعد أن يفتقدها، وحددت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية 10 حالات إذا توافرت فى أى مواطن تسقط عنه الجنسية المصرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

واليكم الحالات التى تسقط فيها الجنسية المصرية :

1- فى حالة دخولك الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع.

2- فى حالة حصولك على جنسية أجنبية أخرى دون الحصول على إذن من وزير الداخلية.

3- فى حالة حصولك على وظيفة بإحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية.

4- إذا كانت تلك الوظيفة المشار إليها سابقا تهدد المصالح العليا للبلاد.

5- حال مضى 6 أشهر من إخطارك بضرورة ترك وظيفتك بالخارج ولم تستجب للقرار يتم إسقاط الجنسية عنك.

6- إذا صدر حكم بإدانتك فى جناية خاصة بأمن الدولة من جهة الخارج.

7- فى حالة انضمامك لهيئة أجنبية تعمل على تدمير النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة وتستخدم وسائل غيرمشروعة من أجل ذلك.

 

8- إذا قبلت وظيفة فى دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر أو العلاقات الدبلوماسية معها منقطعة.

9- إذا كانت وظيفتك فى الدولة الأجنبية تلحق أضرارا بمركز مصر العسكرى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.

10- إذا اتصفت بالصهيونية، وتعنى حركة سياسية تستهدف إلى تكوين أمة يهوديةً وتنادى بحق هذه الأمة بتكوين كيان لها.


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