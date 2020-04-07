اليوم السابع
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إندونيسيا تتوقع إصابة نحو 95 ألف شخص بفيروس كورونا بحلول الشهر المقبل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:26 م
إندونيسيا تتوقع إصابة نحو 95 ألف شخص بفيروس كورونا بحلول الشهر المقبل فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تتوقع الحكومة الإندونيسية، أن يصيب فيروس كورونا نحو 95 ألف شخص في البلاد بحلول الشهر المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

 

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 74 ألف حالة وفاة. 
 
 
وفى المغرب، تم الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1141 حالة وإجمالى الوفيات تخطى 80، حالة وسجلت الاردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى داخلها 349 وشفاء 16 حالة جديدة، وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا 30 ألفا والوفيات 649 حالة.
 
 
وشهدت كندا ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 293 حالة والإصابات تصل لـ 15822 حالة، وأعلنت قطر عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 
 
 
ايطاليا أعلنت عن تسجيل 636 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 16 ألفا، وفيما تخطت أعداد الوفيات بسبب كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 10 آلاف حالة. 
 
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 2752.
 
 
 
يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحتزائية مثل حظر التجول وغيرها.

 

 


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