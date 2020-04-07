طهران (أ ش أ)

أعلن عضو الهيئة الرئاسية فى مجلس الشورى الإيرانى على أكبر رنجبر اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا جاءت ايجابية لـ 11 نائبا، وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن مجلس الشورى عقد صباح اليوم أول جلسة علنية في العام الايراني الجديد (بدأ في 20 مارس الماضي) وبعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.