وترأس الجلسة العلنية نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان في غياب رئيسه علي لاريجاني الذي يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كوفيد 19.
وافتتحت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي بحضور ثلثي أعضائه البالغ عددهم 290 نائبا.