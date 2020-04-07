إسرائيل تجعل ارتداء الكمامات إلزاميا فى الأماكن العامة

رويترز

أصدرت الحكومة الإسرائيلية أوامر اليوم الثلاثاء تجعل ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة إلزاميا فى محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

كما أقرت الحكومة جدولا زمنيا لتشديد قيود السفر لعطلة عيد الفصح التى تبدأ يوم الأربعاء عندما تتجمع العائلات اليهودية لتناول وجبة "سيدر" الاحتفالية لإحياء ذكرى الخروج من مصر.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن العشاء هذا العام يجب أن يكون بسيطا ومقتصرا على أفراد الأسرة، وذلك فى محاولة لإبقاء معدلات الإصابة تحت السيطرة.

وحث نتنياهو الإسرائيليين قبل أيام على ارتداء الكمامات أثناء وجودهم فى الأماكن العامة، وهو إجراء قالت الحكومة إنه سيصبح إلزاميا اعتبارا من يوم الأحد. وسيُعفى من ارتدائها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام والمعاقون ذهنيا والراكبون وحدهم فى المركبات ومن لهم مكان مخصص لهم وحدهم فى أماكن العمل. وقالت الحكومة إن من الممكن إعداد الكمامات منزليا.

واعتبار من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح الجمعة سيتم فرض حظر على الحركة غير الضرورية خارج المدينة، مما سيمنع بشكل فعال التجمعات الكبيرة من العائلة والأصدقاء لوجبات عشاء الفصح.

ويوجد فى إسرائيل أكثر من 9000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 60‭ ‬حالة وفاة.