إزالة 218 حالة تعد بالبناء خلال يوم واحد بمركز أبنوب فى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

قاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بحى غرب ومركز أبنوب وتنفيذ 218 قرار إزالة خلال يوم واحد من الحملات المكبرة التى استهدفت قرى ومراكز المحافظة.

وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتنفيذًا لتوجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وانطلقت الحملة بمشاركة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء بمنطقة حوض الربع بحى غرب بمشاركة محمد بشير رئيس الحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة كما استكمل المحافظ الحملة بتفقد أعمال إزالة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية بمركز أبنوب بمشاركة تاج الدين أبوسداح رئيس المركز حيث تم تنفيذ 45 قرار إزالة بمركز أبنوب لتعديات على أراضى زراعية ومخالفات بناء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات اليومية مستمرة لإزالة مخالفات المبانى والتعديات وتمكنت من تنفيذ 218 قرار إزالة بـ5 مراكز منها 60 قرارا بمركز ديروط و53 بمركز القوصية و40 بمركز منفلوط و45 بمركز أبنوب و20 بمركز الفتح، لافتًا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.