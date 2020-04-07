اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:32 م
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أمن القليوبية ينفذ غلق 13 محلا بشبرا الخيمة اخترقوا قرار الحظر منذ تطبيقه

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:04 م
أمن القليوبية ينفذ غلق 13 محلا بشبرا الخيمة اخترقوا قرار الحظر منذ تطبيقه غلق المحلات - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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نفذت الأجهزة الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة بالتنسيق مع حى شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية وإغلاق لمدة شهر على أصحاب 13 محلا تجاريا، بدائرة المركز أخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد .

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا م، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة أصحاب 13 محل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة منذ بداية تطبيق الحظر وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بأغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية واغلاق بالتنسيق مع حى شرق شبرا الخيمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

 

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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مديرية أمن القليوبية

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